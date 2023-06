Brescia | incidente in monopattino stanotte | morto un 39enne

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unmortale è avvenutotra la mezzanotte e mezza e l'una a Cignano, frazione di Offlaga, in provincia di. La vittima è un cittadino egiziano di 39 anni, che era a bordo di un. Una moto Bmw R150, a bordo della quale c'era un uomo di Offlaga di 43 anni, si è scontrata con il, guidato dal cittadino egiziano, che èsul colpo. Il conducente della moto, invece, è stato portato al Poliambulanza di, in codice giallo, e non è in pericolo di vita. Le cause sono ancora in corso di accertamento, da parte della stazione dei carabinieri di Ponte Vico e della Radiomobile Verola Nuova.