BOOM! Ecco la giuria di Drag Race 3

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Paola Iezzi (Us, Prandoni) C’è chi torna, chi entra e chi esce. La terza edizione di, la prima dell’era Paramount+, porterà con sè alcune novità in. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi chi avrà il compito di scegliere la nuova Italia’s NextSuperstar. Innanzitutto lasi allarga: da 3 i componenti diventano 4. I ritorni sono quelli delle inamovibili Priscilla e Chiara Francini mentre Tommaso Zorzi non ci sarà. La prima new entry è Paola Iezzi, cantante da sempre molto vicina alla comunità LGBTQI+ e “fonte di ispirazione” per numerose. Sbagliate a pensare però che il quarto nome sia sua sorella Chiara. Se musicalmente si sono appena riunite, televisivamente saranno divise. Il quarto giurato è un uomo: si tratta di Paolo Camilli, attore, ...