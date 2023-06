Bonolis - Bruganelli ai titoli di coda | ' Ci separiamo | ma vacanze insieme'

Nel fascinoso mondo di Pettegolandia, come lo chiama Paolo, le voci da mesi si rincorrevano incontrollate. Specie da quando sua moglie, Sonia, aveva dichiarato che avevano deciso di vivere in due appartamenti separati. E così, per evitare ...Scene da un matrimonio , finito. Sonia e Paolo, come state 'Bene'. 'Bene'. A casa (ex anche quella, adesso sono due)stanno tutti bene. Anche se l'amore di un tempo non c'è più, ma ora ce n'è un altro, 'siamo separati e più uniti di sempre, continueremo a fare le vacanze insieme', assicura lei. ...Ovviamente, è stato inevitabile chiederle della notizia della fine del matrimonio che durava dal 2002 della. La conduttrice ha confessato di essere dispiaciuta per la notizia, ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la fine del loro matrimonio: Resteremo uniti Fanpage.it

Nel fascinoso mondo di Pettegolandia, come lo chiama Paolo Bonolis, le voci da mesi si rincorrevano incontrollate. Specie da quando sua moglie, Sonia Bruganelli, aveva dichiarato che avevano ...Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano sui social la fine del loro amore una notizia che in poco tempo ha fatto il giro del web ...