In ballo restano come commissari, sostenuto dai sindaci interessati dall'alluvione e Galeazzo Bignami , che davanti ai cronisti si schermisce: "Io commissario sono l'ultimo a cui chiederlo".L'emergenza era già stata proclamata il 3 maggioun fine settimana di pioggia battente. Leggi anchecommissario, la destra fiuta le urne e taglia il governatore per conquistare l'...... aveva scommesso tutte le sue fiches sul concorrente Stefano, immaginando anche che con ... sindaco Manfredi in testa, e subitoPasqua anche l'avversario numero uno della sua segretaria: ...

Bonaccini: dopo alluvione nominare il comissario prima possibile - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 7 giu. (askanews) - "Non è ancora chiaro se nel decreto ci siano 2,2 o 1,6 miliardi di euro, lo vedremo perché occorre fare ancora delle verifiche. Si tratta comunque di una quantità di risorse ...Roma, 7 giu. (askanews) - "Sulla nomina del commissario abbiamo chiesto che sia la più rapida possibile, deciderà il governo i modi, i tempi e chi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna ...