Bolsena | accade ogni anno | l’incantevole tappeto floreale lungo le vie della città

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Con l’arrivo dell’estate arriva anche uno degli eventi tanto attesi da religiosi e non che si preparano per l’infiorata, un incantevoledi fiori sarà allestitole vie di. Rose, papaveri, ortensie, ginestre e fiordalisi: l’appuntamento storico si ripetein occasioneFesta del Corpus Domini. LEGGI ANCHE:–Non solo: i laghi del Lazio ideali per una gita fuori porta Infiorata a: cosa dobbiamo sapere L’infiorata aavrà luogo l’11 giugno 2023 mentre la processione del Corpus Domini partirà dalla Basilica di Santa Cristina e procederàtutto ildi fiori che deve essere calpestato solo ed esclusivamente dal sacerdote. I ...