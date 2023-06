Bodybuilding | la stagione di Andrea Presti inizia da Alicante

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laagonistica dell’icona delitalianoda(Spagna). L’atleta punta, anche quest’anno, a qualificarsi (dopo le due ultime partecipazioni consecutive, a distanza di 28 anni dall’apparizione dell’ultimo atleta italiano) a “Mister Olympia” (per la categoria “Open”, ovvero senza limiti di peso), che gli addetti ai lavori considerano, da sempre, la più importante manifestazione internazionale di culturismo (si tiene annualmente negli Stati Uniti a partire dal 1965). Il calendario gare 2023 (sotto l’egida del marchio IFBB Pro), prevede 29 appuntamenti tra Stati Uniti/Canada, Brasile, Portorico, Giappone ed Europa (previsti eventi in Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Francia, Portogallo e due sul territorio italiano)....

L'icona italiana delAndrea Presti sarà tra i campioni/testimonial più attesi del RiminiWellness, in programma dall'1 al 4 giugno 2023. L'obiettivo dell'italiano in questaè quello di qualificarsi (...... che ha sfidato i big nella categoria 'Open'(ovvero senza limiti di peso), è già al lavoro in vista della nuovaagonistica. Il 35enne campione bresciano (originario della Val ...La competizione si è conclusa anche con l'argento nella categoria 'open'. "Sono molto ... Spero di confermare queste performances anche nel prosieguo dellaagonistica appena ...

Riparte la stagione agonistica della coppia civitavecchiese del bodybuilding Cristiano Feoli-Alessandra Saracino, che, nello scorso week end a Pesaro, ha partecipato agli Italiani Ifbb Npc Pro League.