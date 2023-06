Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky per i commenti sessisti | chi sono e le scuse

"Fabio è preoccupato per la vostra incolumità fisica," , esordisce Federica Masolin leggendo il commento di un utente sui social, "dice 'Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran ...ANCORA #politicallyMerd #e #fanno siparietto simpatico (manco la prima volta) ove anche @FedericaMasolin pare divertita Ma il tribunale dei social impone Scuse e Sospensione.. ROBELLIAMOCI. O di sto passo non ...E' costato carissimo lo sketch piccante a Matteoe Davide. I due giornalisti di Sky , nomi e voci della Formula 1, sono stati sospesi dalla rete e non andranno in onda il prossimo Gp del Canada di Formula 1 . La colpa, come detto, è ...

Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sospesi per un Gp dopo le scuse, la decisione di Sky per le battute sessiste in diretta ... Open

I due ex piloti sono stati puniti dall'azienda per il siparietto di domenica scorsa: salteranno il prossimo evento ...