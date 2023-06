BMW e META | la rivoluzionaria integrazione di realtà virtuale completa nei prossimi veicoli elettrici

(Di mercoledì 7 giugno 2023) BMW si impegna costantemente a superare i limiti dell’innovazione tecnologica nel settore automobilistico di lusso. Oltre ad offriredi prestigio e prestazioni eccezionali, l’azienda desidera essere un pioniere nella più recente tecnologia disponibile. Il frutto di questo incessante impegno si manifesta ora nella collaborazione conper portare un’esperienzadi(VR) eaumentata (AR) all’interno dei suoi. Questa partnership segna un notevole passo avanti nell’industria automobilistica, poiché sarà la prima volta che gli utenti potranno utilizzare Caschi diaumentata per lavoro o intrattenimento mentre viaggiano a bordo di un veicolo in ...

Quando una persona è arrivata sotto casa, l'arrestato è salito a bordo di una costosa auto, unaserie 5 da 60mila euro, per fermarsi davanti a un locale poco distante e in precedenza adibito a ...Il motore risulta un'unità a quattro cilindri in linea con tecnologiaShiftCam e un peso contenuto. Come base si ricorda il propulsore a quattro cilindri dellaS 1000 RR con tecnologia...Tra i clienti principali, si ricordano Byd,e Renault nel segmento automotive, Huawei, Samsung e SpaceX per i dispositivi analogici e Microsoft, LG e Siemens per i microcontrollori. "Questo nuovo ...

Bmw e Meta: partnership per la realtà aumentata e virtuale ... Agenzia ANSA

L’esemplare BMW M 1000 XR prototype, mostrato nell’anno in cui si celebra il centenario di BMW Motorrad, anticipa una nuova ...Annuncio vendita Bmw R 1200 RT (2005 - 07) usata a Casalgrasso, Cuneo - 9189260 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...