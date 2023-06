Biraghi colpito da un accendino durante la finale di Conference League

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Sono piovuti oggetti in campo alla mezz'ora delladitra Fiorentina e West Ham. A farne le spese è statoin testa prima di calciare un corner da unscagliato dalla curva degli Hammers insieme a diversi bicchieri di plastica. Il capitano viola, dapprima ha applaudito ironico, poi, sanguinante, è stato costretto alle cure dello staff medico che ha dovuto avvolgergli la testa con un "turbante". L'arbitro ha sospeso la gara per un paio di minuti mentre lo speaker dello stadio ha invitato i tifosi a non lanciare più oggetti. L'arbitro Del Cerro Grande ha raccolto il bicchiere e quello che sembravao una sigaretta elettronica e ha consegnato il tutto ai commissari di gara. Pochi secondi prima dell'incidente ...