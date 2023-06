Biodiversità | la bella e ricca diversità di vita sulla Terra

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laoltre ad essere un valore di per sé, è anche fonte di beni, servizi e risorse, ma va difesa

Wine 2023 rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di vino, gli esperti del settore e per la stampa di immergersi nell'eccezionaledei vini della Campania, tra degustazioni, ...L'Italia vanta un patrimonio disenza pari, messo a rischio quotidianamente dall'... Problema, questo, purtroppo annoso anche nella nostraLiguria, il cui territorio negli anni è fin ...Lo cantava anche Giorgio Gaber: "Com'èla città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Piena di strade ...naturali come risposta di bellezza e '...