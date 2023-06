Bimba trovata morta in auto a Roma | padre e madre sconvolti | poteva succedere anche a te

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un tragico incidente è avvenuto a, nel quartiere militare della Cecchignola, dove unadi un anno è statadallaall’interno dell’(presumibilmente) del; di seguito tutti i dettagli e cosa è successo. Leggi: Femminicidio Giulia Tramontano, smettete di educare le donne a non essere uccise: le parole della pm...

La tragedia delladi 14 mesimorta all'interno di un'auto a Roma - secondo le prime ipotesi, dimenticata nell'abitacolo dal padre che avrebbe dovuto portarla all'asilo - fa tornare in primo piano la ...18 maggio 2018, Pisa " Una bambina di un anno è statasenza vita a Pisa in un parcheggio ... 18 maggio 2011, Teramo " Unadi 22 mesi viene lasciata in auto dal papà. La piccola è rimasta 5 ...Uno choc ha colpito il quartiere Cecchignola a Roma, dove una bambina di un anno è statasenza vita all'interno di un'auto. È stata la madre a fare ...

Roma, una bimba di 11 mesi trovata morta in auto | Ipotesi: lasciata sola dal padre TGCOM

Quello odierno potrebbe essere l'undicesimo caso di bambini dimenticati in auto che hanno perso la vita, il primo a Catania nel 1998 ...Secondo una prima ricostruzione, forse la bimba è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all’asilo dove ...