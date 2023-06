Bimba morta in auto | la dimenticanza del papà e il ritrovamento della madre

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sarebbe stata dimenticata indal, un carabiniere impiegato negli ufficiDirezione generale del Personale militare del ministeroDifesa, ladi un anno trovata senza vita oggi pomeriggio in un veicolo in via dei Fucilieri, in zona Cecchignola a Roma. Le indagini sono ancora in corso ma l'ipotesi più accreditata al momento - secondo l'agenzia Dire - sarebbe quella secondo cui l'uomo stamattina, andando a lavoro, si sarebbe recato direttamente in ufficio dimenticandosi di lasciare la figlioletta all'asilo aziendale, nella struttura adiacente. A ritrovare la piccola, infatti, è stata larecandosi al nido per riportarla a casa: le maestre le hanno detto che stamattina non era stata portata in asilo, così la donna si è avvicinata all'del ...