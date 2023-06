Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma | sarebbe stata dimenticata da un genitore che doveva portarla all’asilo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una tragedia che tocca il cuore della città di. Stella, una bambina di appena une due mesi, èall'interno di un', una Megan rossa, parcheggiata in via dei Fucilieri, nella zona Cecchignola. L'articolo .

Tragedia a Roma. Una bambina di circa unè stata trovata morta all'interno dell'autovettura dei genitori su via dei Fucilieri, alla ... Ladoveva andare all'asilo, ma non è mai arrivata. Ad ...La piccola doveva andare all'asilo ma non è mai arrivata: il papà lavora in un ufficio nella stessa struttura in cui si trova la scuola della ...Ma quando la moglie è andata alla scuola d'infanzia, che è vicino alla Direzione generale del personale militare dove lavora il marito, le hanno detto che lanon c'era. Poi la tragica scoperta ...

Roma, bimba di un anno trovata morta in auto: forse dimenticata dal papà che doveva portarla al nido RaiNews

Il dispositivo, obbligatorio per bambini di età inferiore ai 4 anni, era stato introdotto dalla legge 117 del 1 ottobre 2018 così come disciplinato dal codice della strada e dal regolamento attuativo ...Una tragedia che tocca il cuore della città di Roma. Stella, una bambina di appena un anno e due mesi, è stata trovata morta all'interno di un'auto, una Megan rossa, parcheggiata in via dei Fucilieri, ...