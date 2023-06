Bimba di 11 mesi trovata morta in auto | la tragedia a Roma

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sarebbe stata dimenticata indal papà una bambina di 11in un’in zona Cecchignola. Secondo le prime ricostruzioni citate dal Messaggero, la piccola sarebbe stata dimenticata in macchina da uno dei due genitori, che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo nido. La bambina infatti era attesa al nido dove però non è mai arrivata. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza. L’era parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. Ad allertare i soccorsi un passante che avrebbe notato la piccola ...

La bambina era attesa in mattinata all'asilo, ma non è mai arrivata. I soccorritori giunti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. TI POTREBBE INTERESSARESarebbe stata dimenticata in auto dal papà una bambina di 11trovata morta in un'auto a Roma in zona Cecchignola. Secondo le prime ricostruzioni citate dal Messaggero , la piccola sarebbe stata dimenticata in macchina da uno dei due genitori, che avrebbe ...... pochiprima della folle alleanza con i 5S. pic.twitter.com/QSmAZTh5Y6 Carlo Calenda (@... Salvini e la fintadi Bibbiano. A Bibbiano si era presentato anche Matteo Salvini, sempre nel ...

Roma, trovata morta una bimba di 11 mesi lasciata sola in auto alla Cecchignola TGCOM

Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata lasciata sola in auto da uno dei genitori, che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo nido, dove, però, la piccola non è mai arrivata ...Firenze, gli agenti hanno acquistato il necessario nella farmacia della stazione e l’hanno consegnato alla madre sull’altro convoglio ...