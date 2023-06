Bibbiano | Renzi | ‘Meloni intende chiedere scusa per sciacallaggio?’

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a che oraper lo sciacallaggio di quattro anni fa su?”. Lo scrive sui social Matteo, pubblicando una foto di Giorgia Meloni ai tempi della protesta per i fatti di. L'articolo CalcioWeb.

'Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni : a che ora intende chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su', scrive oggi sui social Matteo, direttore editoriale de il Riformista , pubblicando una foto in cui si vede l'attuale Premier Giorgia Meloni reggere un cartello dinanzi all'ingresso ...... a che ora intendente chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su". Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo, attacca la premier sull'inchiesta "Angeli e ...Con una foto pubblicata su Instagram, Matteova all'attacco. E riapre un tema che la giustizia ha di fatto ribaltato:e i suoi scandali . Scandali che, almeno per quanto riguarda lo ...

Bibbiano, Renzi: “Meloni chieda scusa per lo sciacallaggio di 4 anni fa” Il Riformista

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a che ora intende chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su Bibbiano”. Lo scrive sui social M ...Assoluzione per Claudio Foti. 4 anni fa la vicenda al centro della polemica politica. Il caso divenne oggetto di comizi e post social, come si vede in questa foto dell’attuale Premier Giorgia Meloni “ ...