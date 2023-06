Bibbiano | Renzi attacca Meloni | Chieda scusa per lo sciacallaggio

Con una foto pubblicata su Instagram, Matteova all'attacco. E riapre un tema che la giustizia ha di fatto ribaltato:e i suoi scandali . Scandali che, almeno per quanto riguarda lo ...E adesso - Sarà contento Di Maio : adesso il suo "mai col Pd di" assume tutto un colore ... Dapotrei aspettarmelo, ma da D'Alema insomma...Con una foto pubblicata su Instagram, Matteova all'attacco. E riapre un tema che la giustizia ha di fatto ribaltato:e i suoi scandali . Scandali che, almeno per quanto riguarda lo ...

Bibbiano, Renzi: “Meloni chieda scusa per lo sciacallaggio di 4 anni fa” Il Riformista

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a che ora intende chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su Bibbiano”. Lo scrive sui social M ...Assoluzione per Claudio Foti. 4 anni fa la vicenda al centro della polemica politica. Il caso divenne oggetto di comizi e post social, come si vede in questa foto dell’attuale Premier Giorgia Meloni “ ...