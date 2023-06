Bibbiano | cos’è successo | il caso dall’inizio Gli arresti | i processi | le polemiche E ora cosa succede?

l'inchiesta "Angeli e Demoni" di. Assolto in Appello lo psicoterapeuta Claudio Foti . La Procura valuta il ricorso in Cassazione .l'inchiesta "Angeli e Demoni" di. ...L'eventoin grado di radunare decine di migliaia di leghisti edstato spesso al centro di polemiche, come quando nel 2016 Salvini ha portato sul palco una presunta " bambina di" ...l'inchiesta "Angeli e Demoni" di. Assolto in Appello lo psicoterapeuta Claudio Foti . La Procura valuta il ricorso in Cassazione .l'inchiesta "Angeli e Demoni" di. ...

“Cantine Aperte” e non solo: da “Eroica Montalcino” a “Sorsi d ... WineNews