Bibbia al bando. L'esorcismo sui libri non farà sparire la violenza dal mondo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Perfino la Sacra scrittura viene bandita da una scuola nello Utah perché "volgare e pornografica". Studiare e cercare di capire ormai è superato. Per l'ideologia woke è come se il male delpossa cessare facendo scomparire le pubblicazioni in cui un capitolo, una pagina, una frase o anche solo una parola possano urtare chicchessia

Le leggi anti-gay dei repubblicani mettono la Bibbia al bando nelle scuole dello Utah Gayburg

Il pastore evangelico Luigi Carollo ama sostenere che i genitori omofobi debbano adoperarsi per impedire che i figli possano essere educati al rispetto.