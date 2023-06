Biathlon | è morto Lino Jordan | pioniere in Italia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Gli sport invernali piangono la scomparsa di: nato a Saint-Rhémy-en-Bosses nel 1944 e residente a Etroubles,fu uno dei pionieri delin, nel corso della carriera prese parte a sei edizioni dei Mondiali e alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972 e Innsbruck nel 1976. In quest’ultima occasione ottenne i migliori piazzamenti, con un settimo nell’individuale e un sesto nella staffetta assieme a Willy Bertin, Pierantonio Clementi e Luigi Weis. Fu grande protagonista anche dei Campionatini, in cui ottenne tre vittorie e dieci medaglie complessive. Il funerale si svolgerà giovedì 8 giugno alle ore 14.30 presso la chiesa di Etroubles: il presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutta la famiglia della FISI rivolgono le più sentite condoglianze alla ...

Lino Jordan, 79 anni, ex biathleta italiano di punta, è morto improvvisamente martedì 6 giugno. Nato a Saint-Rhémy-en-Bosses, ma da tempo residente a Etroubles, tra il 1973 e il 1978 Lino Jordan prese ...