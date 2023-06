Bertolucci | A 20 anni nessuno mai come Alcaraz

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - "Un tennistanon l'ho mai visto in vita mia, uno così completo a 20- ma lo era anche a 18 e 19 - non l'ho mai visto. Forse alla sua età Nadal era più forte, ma né lui né Federer né Djokovic erano così completi dal punto di vista fisico e tecnico". A dirlo all'AGI è uno dei nostri ex campioni più popolari e amati, Paolo, dacommentatore tecnico di Sky. "L'exploit con Tsitsipas di ieri, quando hachilito l'avversario e avrebbe potuto batterlo in maniera ancora più sonora (ha vinto 6-2 6-1 7-6, ma ha avuto due match point quando era in vantaggio 5-2 al terzo set, ndr) non mi stupisce più di tanto - aggiunge - da quando aveva 16si parla didi un fenomeno e adesso ha fatto ...