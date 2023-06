Bergamo | scritte contro lo Spid day | il Comune fa denuncia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023). Unaignoti, voluta dall’amministrazione comunale, per reato di deturpamento e imbrattamento. I fatti risalgono al 6 maggio, giorno in cui si è svolto loDay, occasione scelta dalper fornire, gratuitamente, un importante servizio a tutta la cittadinanza che si è prenotata nei giorni precedenti attraverso il portale, esaurendo tutti gli slot di appuntamenti. La decisione di procedere è avvenuta con una delibera di Giunta. In quell’occasione, alcuni soggetti non identificati hanno vandalizzato l’ingresso di alcuni dei luoghi nei quali i volontari dei CTE, della CGIL e della UIL, delle ACLI, del Polo Civico di Redona e altri ancora, insieme all’Amministrazione, hanno erogato gratuitamente lo, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Nella notte ...