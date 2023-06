Bergamo | Capitale italiana Cultura in carcere | eventi e iniziative con protagonisti i detenuti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Lacome strumento di prevenzione e socializzazione che influenza il benessere delle persone attraverso processi di inclusione e accoglienza: è questo uno degli obiettivi del progetto 'Lacome cura' cheBresciadella2023 si propone di raggiungere. Un obiettivo ben evidente nelle numeroseli, artistiche ed espressive che in questo anno si stanno realizzando anche dentro alle mura della casa circondariale di, e che coinvolgono direttamente ie le detenute e si sono dimostrate un'importante occasione per evidenziare la stretta connessione fra ile il resto della città. La casa ...

Venerdì la Carolina Zani Melanoma Foundation ETS inaugura la mostra fotografica 'Love your Body' dedicata alle opere del fotografo Max Manavi - Huber, con il patrocinio diBresciaItaliana della Cultura 2023. Per l'occasione, verrà lanciato anche il primo gioco educativo italiano che insegna il metodo ABCDE per fare l'autoesame della pelle e promuovere ...10 anni di Tantemani Il festival di quest'anno diventa ancora più importante, non solo perché inserito all'interno del palinsestoBresciaItaliana della Cultura 2023, ma anche perché ...Spiega il presidente di ConfcooperativeGiuseppe Guerini: "All'indomani della Festa della Repubblica, nell'anno diBresciadella cultura e del 75esimo anniversario della ...

«Polenta e latte», nuovo gusto per la Bergamo Brescia Capitale L'Eco di Bergamo

