Benzema | «Ronaldo dimostra che l’Arabia vuole cambiare»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Karimha parlato dopo l’ufficialità del suo passaggio dal Real Madrid all’Al-Ittihad in Arabia Saudita Karimha parlato ai canali ufficiali dell’Al-Ittihad dopo l’ufficialità del suo trasferimento. PAROLE – «Non vedo l’ora di vivere un nuovo campionato in un altro Paese. L’Al-Ittihad ha una storia straordinaria, tifosi incredibilmente appassionati e grandi ambizioni calcistiche per diventare una forza in Asia dopo aver vinto il campionato. Ho avuto la possibilità di realizzare cose straordinarie nella mia carriera e di realizzare tutto ciò che potevo in Spagna e in Europa. Penso che sia giunto il momento per una nuova sfida, di realizzare un nuovo progetto. Ogni volta che ho visitatoSaudita, ho sempre sentito tanto calore e amore da parte dei tifosi e della gente. Non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi ...