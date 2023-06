Beni durevoli | Puglia | spesi 3 miliardi 304 milioni di euro l’anno scorso Calo più che in campo nazionale e al sud Osservatorio dei consumi Findomestic | Salento e foggiano meglio del resto della regione

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Nel 2022 insono statiine 304di(dato che vale la nona posizione in Italia), il 4,7% in meno rispetto al 2021: una flessione che, come rileva l’dei, realizzato in collaborazione con Prometeia e giunto alla ventinovesima edizione, supera sia il dato(-2,7%), sia quello delle altre regioni del Mezzogiorno (-3,7%). “A penalizzare lasono state in particolare le contrazioni superiori alla mediafatte registrare dai comparti delle auto nuove (-17,6% vs -11,2%) e ...