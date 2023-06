Beni confiscati | Prefetto Torlontano | “Snellire la procedura per la ricollocazione sul mercato” VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ridare le aziende confiscate alla criminalità, riorganizzarle e renderle nuovamente fruibili nel pieno della legalità. Questo il tema dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella sala congressi della Camera di Commercio di Benevento alla presenza delle massime autorità. A fare gli onori di casa Girolamo Petrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Con lui ile il Procuratore della Repubblica Aldo Policastro. Una vittoria dello Stato, non si può definire diversamente l’azione di confisca di un bene sottratto alla criminalità. Il problema, però, sta nella riconsegna visto che esiste un meccanismo abbastanza farraginoso e lungo che non permette di farlo in poco tempo. Ecco, l’incontro nasce proprio da questa esigenza: cercare di individuare quei passaggi che possono ...

Emergenza abitativa universitari. M5S: Subito tavolo tecnico all'ARS La proposta della deputata Roberta Schillaci: "Vengano utilizzatialla mafia non utilizzati". Palermo 6 giugno 2023 - Un tavolo tecnico in V Commissione all'ARS per risolvere l'emergenza abitativa degli alloggi universitari in Sicilia attraverso un ...L'ex candidata di "Lavoriamo per Palermo" ci ha registrato la sede della sua associazione e la palestra del figlio ma all'Agenzia deinon risulta l'assegnazione Non intende andarsene Valeria Grasso . La testimone di giustizia sotto scorta, paladina della legalità, vuole restare nell'immobile occupato di via Matteo ......abitativa degli alloggi universitari in Sicilia attraverso un censimento degli immobili... 'l'Agenzia del demanio possa individuareimmobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla ...

Da studenti Napoli analisi e idee per utilizzo beni confiscati Agenzia ANSA

La proposta della deputata Roberta Schillaci: "Vengano utilizzati beni confiscati alla mafia non utilizzati" Un tavolo tecnico in V Commissione all’ARS per risolvere l’emergenza abitativa degli allogg ...Una struttura per accogliere i cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione ... orientando le scelte del singolo al bene della collettività. Due fenomeni che negli ultimi anni ...