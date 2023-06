Benevento | la rivincita di Parisi | “E’ stata dura quando mi hanno mandato | per fortuna c’era l’Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFabianoresterà uno dei più grandi rimpianti delCalcio. Il terzino sinistro dell’Empoli è salito alla ribalta negli ultimi anni, arrivando a conquistare la maglia della Nazionale. Un cammino in salita, diventato poi colmo di soddisfazioni per il ragazzo originario di Solofra. “ilPrimavera ha deciso di mandarmi via è. Non puntavano più su di me, perc’èla possibilità di andare alche era appena retrocesso in Serie D“, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il 22enne mancino, tra i protagonisti dell’ultimo campionato di A con la formazione guidata da Cristiano Zanetti. “In quel periodo studiavo al Conservatorio e dovevo scegliere tra ...