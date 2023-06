Belen fuori da Le Iene o in coppia con nuova conduttrice? Spunta un nome

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo scorso 23 maggio 2023Rodriguez ha salutato il pubblico de Le, il programma di Italia 1 che anche quest'anno non ha mancato di riservare scoop e sorprese. L'edizione numero 26 ha visto l'uscita di scena di Teo Mammucari che ha lasciato la conduzione all'argentina accompagnata da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Subito è sto un giallo per l'improvviso addio alla trasmissione da parte del giudice di Tu Si Que Vales: la scelta di abbandonare è stata ricondotta a un diverbio tra Mammucari e Davide Parenti, patron del rotocalco. A distanza di tempo il conduttore ha dichiarato che aveva solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent'anni in tv: "Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo ...