Beffa Fiorentina | al 90? la Conference League va al West Ham!

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laperde 1-2 contro ilHam con un gol al 90? di Bowen.incredibile. Lavola a Londra in Inghilterra? A Praga va in scena la finale di. Protagonista come una settimana fa in Europa(Roma) e come fra tre giorni in Champions(Inter), una squadra italiana: ovvero la. Dall’altro lato gli inglesi delHam. Partita molto spezzettata con tanto tatticismo, soprattutto nel primo tempo. I viola fanno la partita, ma faticano a rendersi pericolosi tant’è che le prime due occasioni del match sono di marca londinese con Antonio prima e Rice poi. Al 33? fattaccio dei tifosi Hammers, che lanciano una sigaretta ...

Verso i minuti finali, gli avversari avevano sfiorano la, con i nerazzurri che hanno preso ... Però l'incantesimo si rompe e il Napoli perde in trasferta contro laper 3 - 0 grazie alla ...... mentre laaspetta il 7 giugno per sfidare gli inglesi del West Ham per la Conference ... quando il Milan allenato da Carlo Ancelotti visse la grande: quel 25 maggio 2005 i rossoneri ......sul ribaltamento arriva laper i granata. Corner dalla destra di Amatucci sul quale proprio Kayode arriva con tempi e stacco perfetti e incorna da distanza ravvicinata l'1 - 0. Gran ...

Fiorentina-West Ham 1-2: beffa viola al 90', Bowen decide la finale ... Goal Italia

Una bella Fiorentina in finale di Conference League viene battuta per 2-1 sul filo di lana dal West Ham: delusione cocente ...Il West Ham di Moyes vince la seconda edizione della UEFA Conference League. I viola non riescono nell'impresa di far restare ...