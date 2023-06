Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2023 | Hope e Liam in pena per Steffy Per Sheila invece si mette male!

Leggi su comingsoon

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Scopriamo lediper la puntata dell'8. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono chesaranno preoccupati per, che lotta ancora tra la vita e la morte. Intanto Baker si presenterà in ospedale con notizie sul caso della Forrester.