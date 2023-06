Bayern Monaco | Hainer | «Possiamo spendere 100 milioni per un solo giocatore»

... aveva vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l'RB Lipsia (1 - 1 all'andata e un sonoro 7 - 0 al ritorno) e ai quarti di finale il(3 ...Nonostante un periodo di grande difficoltà, con l'esonero di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel, ilha vinto la Bundesliga per l'11° anno consecutivo . Ai microfoni di Sport Bild , il presidente dei bavaresi Herbert Hainer, ha spiegato come potrebbe essere il calciomercato dei Campioni ...Quella diviene notata da milioni di automobilisti al mese, quella di Torino durante la settimana non viene vista se non dai residenti a Torino. E questo, sul valore di quella sponsorizzazione,...

Nagelsmann al Psg Prima bisognerà pagare… il Bayern Monaco ItaSportPress

Un po’ come succede a Monaco di Baviera con l’Allianz Arena, costruita a pochi metri dall’autostrada. Un particolare rilevante per i naming rights, la sponsorizzazione legata al nome. Prendete le due ...tzgli sportcalciocreatura: 06/07/2023Aggiornato: 07/06/2023, 12:48è divisoIl presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer si rallegra dopo il torneo sul ...