Battute sessiste durante il Gran Premio | Sky sospende Bobbi e Valsecchi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) I due ex piloti sono stati puniti dall'azienda per il siparietto di domenica scorsa: salteranno il prossimo evento

Domenica è avvenuto uno scambio diin diretta tv tra i due. I due si sono scusati su Instagram Si è accesa una polemica sulle parole pronunciate da due commentatori F1 di Sky all'ultimo gran premio di Spagna . Lo ...Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sono stati sospesi da Sky (per il prossimo Gp) a causa di una serie dirivolte a una ragazza finita casualmente nell'inquadratura. È accaduto durante la diretta Sky del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. Terminata la gara, l'inviata di Sky Sport ...Terremoto in . Matteo Bobbi e Davide Valsecchi , le due voci di Sky per la , sono stati sospesi per un Gran Premio. Il motivo Aver pronunciatonel corso della diretta televisiva di domenica scorsa, durante il Gp di Spagna. 'Volevo dire a Davide che dietro di lui c'è un bel 'pacchetto di aggiornamenti' se si gira', dice Bobbi ...

