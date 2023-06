Bassifondi | la recensione | raccontare lo sporco ignorato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La nostradi, saggio umano - ma scevro di retorica - composto da Trash Secco con la potenza della forza impattante della cinepresa, e con l'inchiostro della realtà. Presentato alla 17.esima edizione della Festa del cinema di Roma e in sala dal 15 giugno. C'è un sottosuolo umano che vive all'ombra della città eterna. Un microcosmo sconosciuto agli occhi della gente, di corpi troppo impegnati a correre, muoversi velocemente nello spazio urbano di una città che non ascolta, non si ferma, non conosce. È un novero di personaggi a tratti respingenti, maschere di una povertà che lotta contro una ricchezza d'animo incrinata dal peso di un destino beffardo. Un destino che li porta a essere tessere umane di un manto stradale di cui si fanno parte imprescindibile; la strada è per loro casa e lavoro, il cielo il loro tetto domestico. Sono ...