Basket | Butler | ' non sento la pressione di dover segnare tanti punti | voglio solo vincere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Miami, 7 giu. - (Adnkronos) -13con 14 tiri in gara-1, 21 con 19 in gara-2. Sì, 7 rimbalzi e 7 assist nella prima gara, assist che sono diventati 9 nella seconda. Però la partita da 35, 40, forse addirittura 50di Jimmyin queste finali Nba contro i Denver Nuggets non è ancora arrivata. Preoccupato? "No - assicura lui - perché io non sono un realizzatore.perché ho segnato un sacco diin una partita (56 in gara-4 contro Milwaukee, con altri 42 la partita dopo, ndr) questo non fa di me un realizzatore. Non sono uno che tira tanto, nonladi. L'unicacheè quella di...