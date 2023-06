Barzaghi | «Inter sfrontata e convinta | convinzione in crescendo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023)ha parlato dello stato d’animo dell’in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Cresce la? Marco, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha aggiornato sui nerazzurri: «L’ha una faccia. Onana mi disse vinceremo tutto qualche mese fa, ora l’ha replicato. Lukaku in estate l’aveva predetto a Zhang, c’è una. Poi chiaro che il Manchester City è strafavorito. Loro hanno tutta la pressione. Non sono solo gli italiani a dare favorito il City, ma tutto il mondo. C’è da fermare Haaland, De Bruyne, Ruben Dias. Dumfries e Dimarco? Il secondo è stato preservato col Torino per averlo al massimo. Dumfries ...