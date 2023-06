Barzaghi | «Inter | serve la partita della vita Ma occhio a tre dati!»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’sfiderà il Manchester City nella finale di Champions League.spulcia un po’ le statistiche individuando tre dati che sorridono ai nerazzurri A CONFRONTO ? Matteoparla dei numeri delle due finaliste: «L’ha fatto una bella Champions League e sui gol subiti incidono i 3 col Benfica ma a qualificazione già chiusa. Onana ha fatto meglio di Ederson. Altro numero in cui l’è davanti a Guardiola è nei cross effettuati: nerazzurri primi e inglesi secondi. Chiaro che bisognerà fare laper batterlo, ma il Manchester City ha stravinto in casa con Real Madrid e Bayern Monaco mentre in fuori casa ha avuto qualche difficoltà. Anche questo dato da trasferta può alimentare qualcosa».-News - ...

Prosegue la politica dei parametri zero per l'che deve coniugare la necessità di rafforzare la squadra con l'obbligo di rientrare nei ... Lo rivela Marco. Sui suoi canali social il ...... Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marcoe Daniele Miceli. Servizi prima e al termine di Fiorentina -Alle ore 19.30 il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con ...Mercoledì alle 21 a Roma c'è la finale di coppa Italia Fiorentina -, arbitra Irrati di ... Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marcoe Daniele Miceli. Dalle ore 19.30 il prepartita live ...

Il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sulla squadra di Simone Inzaghi a Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile: domani l’allenamento e poi la partenza per l’Inter! AP ...Riesce a dare apporto per l’Inter in fase difensiva ma anche in fase offensiva. Simone Inzaghi cercherà di capire se può già essere pronto per sabato. La squadra domani mattina si allenerà e poi pomer ...