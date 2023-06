Barracuda Queens | la recensione | rubare il lusso della libertà

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ladi, serie firmata Netflix e tratta da una storia vera, dove cinque amiche agiate di Stoccolma si trasformano in Robin Hood sui generis, pronte aai ricchi per donare a loro stesse. Puoi avere tutto, oppure niente, ma se in te è innestato il semeribellione, non vi è conto in banca, o automobile lussuosa, che possa sradicare quel fiore del male pronto a nascere. Come sottolineeremo in questadi, in Lollo non solo germoglia il semeribellione,discordia e dell'attacco alle autorità genitoriali, ma anche la capacità di trascinare nei propri piani menti più malleabili, sensibili, buone, come quelle delle sue amiche. E così, il gruppo di ...