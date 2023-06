Non sono state ledel Golfo ad incantare Lionel Messi , il fuoriclasse argentino in uscita dal Paris Saint ...l'Europa (smentite dunque anche le voci di un clamoroso ritorno al), ma ...Nel 2020 il classe '97 era stato avvicinato agli inglesi prima ancora che al, ma nulla ... Sono tornate a suonare ledi mercato per Lautaro, ancora dalla Spagna ma questa volta da ...Ecco perché già nel 2021 Kessie decide di andare ale Calhanoglu all'Inter. La richiesta ... Adesso in via Aldo Rossi devono monitorare leinglesi, dal Chelsea, per Maignan. Il futuro ...

Barcellona, sirene arabe per Lewandowski: la decisione | Mercato ... Calciomercato.com

nonostante le sirene arabe, infatti, il papà del campione del mondo, Jorge Messi, non ha escluso la clamorosa possibilità di rivedere la Pulce con la maglia del Barcellona. "Leo vorrebbe tornare al ...Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona sembra un'ipotesi non così lontana dopo l'incontro tra il padre di Messi e il presidente Laporta.