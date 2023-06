Barbara Palombelli sostituita da Nicola Porro | ma non c’è da star tranquilli tornerà in prima serata

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 7 giugno 2023)sembra destinato a rafforzare il suo ruolo all’interno di Mediaset, prendendo in considerazione un rinnovo contrattuale e una possibile nuova conduzione al posto dinella trasmissione Stasera Italia. Ma la conduttrice non resterà fuori dai giochi, per lei è già in serbo una nuova proposta lavorativa in. Insomma, non c’è...