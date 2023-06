Barbara d’Urso cambia idea all’ultimo minuto | resta a Mediaset?

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Solo qualche settimana fa circolava sul web la notizia chesarebbe andata via da. Era da tempo che voci di corridoio spifferavano un suo imminente addio all’emittente televisiva. Eppure, anche se tutto era già dato per certo, così come il suo possibile passaggio in Rai, la conduttrice pare abbiatomomento. Il futuro televisivo diha interessato i magazine di spettacolo e tv negli ultimi mesi. Sembrava, infatti, che la conduttrice fosse intenzionata a salutare per sempre il suo format di Canale 5, l’ultimo superstite. E, invece, la realtà dei fatti sembra essere molto differente da quella raccontata dai magazine di cronaca rosa. Ecco cosa c’è nel suo futuro ...