Bambini - Dispositivi antiabbandono | l' allarme è obbligatorio dal 2020

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La tragedia della bimba di 14 mesi trovata morta all'interno di un'auto a Roma - secondo le prime ipotesi, dimenticata nell'abitacolo dal padre che avrebbe dovuto portarla all'asilo - fa tornare in primo piano la sicurezza deiin macchina. Furono proprio fatti di cronaca analoghi che nel 2018 spinsero il parlamento italiano ad approvare la legge sull'obbligo di utilizzo dei cosiddetti, ossia di sistemi difinalizzati proprio a prevenire l'abbandono in auto deipiù piccoli, quelli di età inferiore a quattro anni. Sanzione minima. La norma, introdotta nel Codice della strada, è entrata in vigore il 6 marzo: in caso di violazione, è prevista una multa di 83 euro (scontata a 58,10 per chi paga entro cinque giorni) e la perdita di ...

Il caso della bimba di un anno dimenticata dal papà in auto e morta oggi a Roma riporta l'attenzione sulla "Forgotten Baby Syndrome". 10 i precedenti in Italia, per questo è stata varata una legge per ...