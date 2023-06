Bambina morta in auto a Roma | che cos’è la “forgotten baby syndrome” e cosa prevede la legge

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In Italia dal 7 novembre 2019 è in vigore l’obbligo di dotare le propriedi seggiolini con dispositivi di allarme antiabbandono, in caso di presenza a bordo di minori sotto i quattro anni di età. La presenza di questi dispositivi a bordo è prevista per combattere quella che viene definita “” (Fsb), il fenomeno per il quale i bambini vengono dimenticati nelleparcheggiate. Nel caso delladi un anno deceduta a, secondo quanto ricostruito dalle indagini potrebbe trattarsi di questa sindrome. Non vi è ancora, ad oggi, una ampia letteratura scientifica sul perché ciò accada, sul motivo per il quale si crea un vuoto di memoria che fa saltare un ‘passaggio’ nelle cose da fare, dandole come ‘compiute’. Perché, nel caso dei bambini ...

Unadi 14 mesi èa Roma dopo essere stata lasciata in auto. È successo questa mattina alla Cecchignola, in via dei Fucilieri. Laè stata probabilmente dimenticata in macchina dal ...Unadi circa un anno è stata trovataall'interno dell'autovettura dei genitori su via dei Fucilieri, alla Cecchignola. Sul posto i carabinieri. Indagini in corso, coordinate dalla procura di ...Il personale del 118 ha cercato di rianimare la, ma era troppo tardi. I genitori sono entrambi sotto shock.

Roma, una bimba di 11 mesi trovata morta in auto | Ipotesi: lasciata sola dal padre TGCOM

Secondo una prima ricostruzione, forse la bimba è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all’asilo dove ...Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina a Roma, in via dei Fucilieri, nella ...