Bambina di un anno trovata morta in auto | tragedia a Roma

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unadi unè stataall’interno di un’mobile a. La vettura all’interno della quale è statala piccola era parcheggiata in via dei Fucilieri, nei pressi della zona in cui si trova la città militare della Cecchignola. Sulla base delle prime informazioni è emerso che lasarebbe stata lasciata da sola all’interno dell’mobile da uno dei due genitori che era con lei e che probabilmente avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo.in un’, la piccola doveva essere all’asilo Sul posto sono subito intervenuti i militari dell’esercito, che appartengono a una struttura interna ...

