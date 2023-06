Baby gang violenta a Palermo | cinque finiscono in comunità

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La polizia di Stato, su delega della procura del tribunale per i minorenni, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in, emessa dal gip del tribunale per i ...

... ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in comunità, emessa dal gip del tribunale per i minorenni, a carico di cinque ragazzi, appartenenti ad una, ...L'82% delle persone vittima a Torino di un'aggressione da parte di unanon denuncia " per sfiducia nelle forze di polizia " e per ' paura ". E' questo il dato più eclatante che emerge dal progetto europeo di sicurezza urbana Icarus, dove i ricercatori torinesi ...Incubo: colpi a ripetizione Minacce col coltello e botte per il monopattino. Due minori arrestati ...

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - La polizia di Stato, su delega della procura del tribunale per i minorenni, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in comunità, emessa dal ...Palermo, 7 giu. (Adnkronos) – “Il branco di 15 persone che il 4 dicembre ha colpito in via Maqueda all’angolo con via Candelai è stato identificato e assicurato alla giustizia. Tredici sono minorenni, ...