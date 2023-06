Avengers | Secret Wars | nel film appariranno personaggi di Spider-Man | Across the Spider-Verse? RUMOR

È forse troppo presto per sapere cosa vedremo inWars , ma dei rumor vorrebbero la presenza di personaggi provenienti da Spider - Man: Across the Spider - Verse nel nuovo progetto corale dei Marvel Studios. Ora che abbiamo scoperto ...- Pubblicità - Un nuovo rumor insistente si sta facendo spazio on - line e vorrebbe la presenza di alcuni personaggi di Spider - Man: Across the Spider - Verse inWar . Non si sa ovviamente niente di ufficiale, ma in caso sarebbe una prospettiva allettante, visto quanto il pubblico sta amando il film d'animazione SONY. Spider - Man: Across the ...vedi ancheInvasion, nuovo trailer della serie TV con Samuel L. Jackson SU AUDIBLE DAL 28 ... a segnare il passaggio dalla Fase 3, conclusa con: Endgame , alla Fase 4. La nostra ...

Avengers: Secret War potrebbe includere dei personaggi da ... Cinefilos.it

Secret Invasion might not reverse the descent, but it could surprise fans and critics a lot just by showing a bit of restraint. A decade ago, when Marvel's shared universe experiment was still ...I fan dicono la propria sulle possibili scelte future riguardo i nuovi film degli Avengers Kang Dynasty e Secret Wars.