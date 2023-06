Aurora Ramazzotti spiega perché ha smesso di allattare suo figlio al seno Video

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Anche da mammacontinua a essere uno dei bersagli preferiti dagli utenti di Instagram. Anzi, soprattutto da mamma. Deposte le armi critiche sul suo lavoro in televisione in quanto figlia di due pezzi da novanta come Erose Michelle Hunziker, ora a finire nel mirino degli hater è la maternità. Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, nato dalla relazione di lunga data con Goffredo Cerza, tutto quello che riguarda suopassa sotto la lente d’ingrandimento. Di recente è stata criticata per un argomento molto personale, ovvero l’allattamento. Dopo essere stata vista dare il biberon al suo neonato,è stata travolta da commenti poco educati. Poco fa, attraverso una storia Instagram laha voluto replicare alle ...

Ancora polemiche per, la ventiseienne figlia di Michelle Hunziker e Eros, diventata mamma del piccolo Cesare Augusto , nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza., ...e il latte artificiale al piccolo Cesare, haters scatenati. Lei replica: 'Evitate consigli non richiesti' Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con ...e il latte artificiale al piccolo Cesare, haters scatenati. Lei replica: 'Evitate consigli non richiesti' Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con ...

Aurora Ramazzotti e il fisico a due mesi dal parto: «Non mi entrano i vestiti vecchi, ma ecco il mio metodo» leggo.it

Aurora Ramazzotti ha deciso di non allattare più al seno suo figlio Cesare. Alle critiche degli haters ecco cosa ha risposto!Aurora Ramazzotti ha risposto agli utenti che le hanno chiesto perché non allattava il figlio al seno: 'La mamma non ne aveva più, succede'.