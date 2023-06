Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno e viene criticata | lei risponde per le rime

di nuovo al centro delle critiche. Non ha pace la figlia di Erose Michelle Hunziker che da quando è diventata mamma di Cesare Augusto pare essere il bersaglio preferito ...Sui social,ha risposto, in modo decisamente ironico, a qualche critica ricevuta dopo alcune foto col piccolo Cesare. Una foto mentre dà da mangiare al piccolo Cesare con un biberon e non ......- La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccante per Alba Parietti IN POSA PER I FOLLOWER Fotogallery -in ...

Aurora Ramazzotti e il fisico a due mesi dal parto: «Non mi entrano i vestiti vecchi, ma ecco il mio metodo» leggo.it

Pioggia di critiche ad Aurora Ramazzotti perché ha smesso di allattare il figlio al seno. La figlia di Michelle risponde a tono ...Aurora Ramazzotti di nuovo al centro delle critiche. Non ha pace la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che da quando è diventata mamma di Cesare Augusto pare essere il ...