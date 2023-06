‘Audrey è tornata’ su RaiPlay

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Audrey è tornata Ritrovare sé stessi dopo aver dormito per sedici anni non è impossibile. Audrey è tornata, serie canadese suda venerdì 9 giugno, è la storia della nuova vita di una ragazzina che improvvisamente si risveglia da una morte apparente. Quando viene ritrovata priva di sensi al centro di una strada di una piccola città canadese, la diciassettenne Audrey è già entrata in coma. Sedici anni dopo accade qualcosa di incredibile: contro ogni speranza dei suoi cari e previsione dei medici che la assistono, Audrey ricomincia a vivere. Intorno a lei però tutto è cambiato: dalla sua famiglia, che ora si è “allargata”, ai suoi vecchi amici. E, come se tutto questo non bastasse, deve adattarsi ad un’epoca che non capisce più e deve imparare a gestire i ricordi di un passato, oramai lontano, ma che torna a bussare alle porte della sua ...

deve ricostruire la sua vita e la sua gioventù da zero dopo aver dormito per sedici anni. Succede in(titolo originaleest revenue ), una nuova serie canadese che arriverà in esclusiva su RaiPlay dal prossimo 9 giugno . Scritto e interpretata dalla giovane Florence Longpré , ...... a cui ha dato una svolta super attuale grazie alla baby bangs , la frangia cortissima resa celebre daHepburn edi gran moda ultimamente. A completare il look, Rosé ha scelto dei ...deve ricostruire la sua vita e la sua gioventù da zero dopo aver dormito per sedici anni. Succede in(titolo originaleest revenue ), una nuova serie canadese che arriverà in esclusiva su RaiPlay dal prossimo 9 giugno . Scritto e interpretata dalla giovane Florence Longpré , ...