Qualsiasi persona sana di mente concluderebbe che probabilmente gli ucraini l'hanno fatta esplodere, così come hanno fatto esplodere Nord Stream, ilrusso, lo scorso autunno. Per essere più ...E quelsottomarino tra Russia e Germania , anche se inattivo, era un obiettivo simbolo in ... In sostanza, per i giornalisti americani, l'è stato organizzato dagli ucraini 'senza ......intelligence europeo non era l'unico elemento di prova che indicava il ruolo di Kiev nell'... Nonostante la rinuncia alle sanzioni dell'era Trump sulRussia - Germania come tentativo ...

Mano ucraina, mente polacca: i sospetti sull'attentato al gasdotto ... Inside Over

Tre mesi prima che un gruppo di sabotatori facesse esplodere il gasdotto Nord Stream, l’amministrazione Biden aveva appreso da uno “stretto alleato” che gli ucraini, al comando di Zelensky, avevano pi ...Secondo il governo ucraino si è trattato di un attentato di Mosca, per impedire la controffensiva ... stavano pianificando un attacco alle infrastrutture sottomarine dei gasdotti tra Russia e Germania ...