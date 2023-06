Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming con Sinner

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di ‘s-(Paesi Bassi), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina olandese. L’Italia sarà rappresentata da Jannik, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. L’altoatesino è in cerca di riscatto e dovrà fare i conti con degli avversari di tutto rispetto. Ai nastri di partenza, infatti, ci sono anche il russo Daniil Medvedev ed i canadesi Felix Auger-Aliassime e Milos Raonic, quest’ultimo in gara in virtù del ranking protetto. Presenti pure il francese Adrian Mannarino, il croato Marin Cilic, il padrone di casa Botic Van de Zandschulp e lo statunitense Maxime Cressy, giocatori sempre ...

