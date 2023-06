Atletica | Mattia Furlani torna in gara | nuovo volo ai Campionati Societari? Sfida Fabbri-Weir | c’è Fortunato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023)si è reso protagonista di un superlativoa Hengelo, atterrando a 8.24 metri e siglando così ilrecord italiano under 20. Prestazione mostruosa da parte del giovane fuoriclasse laziale, che ha vinto il prestigioso meeting olandese e ha migliorato il proprio personale di 20 centimetri. L’azzurro, che era balzato a 8.44 metri in quel di Savona sfruttando però un filo di vento oltre il limite consentito (2,2 m/s), è ormai entrato in una nuova dimensione e sta facendo sognare gli appassionati italiani. Il 18enne tornerà indomenica 11 giugno (ore 09.30) in occasione deiItaliani(Finale A Oro), che andranno in scena a Palermo. La competizione, riservata alla società civili, non aveva regalato particolari sussulti nelle ...